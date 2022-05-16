Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 229 детей

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине, по предварительным подсчетам, пострадали более 650 детей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г.Киеве – 16, Житомирской – 15», - говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркивают, что эти цифры не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений, 144 из них полностью разрушены.