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Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 229 детей

16 мая 2022, 08:56

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 229 детей

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине, по предварительным подсчетам, пострадали более 650 детей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 421 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г.Киеве – 16, Житомирской – 15», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что эти цифры не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Из-за бомбардировок и обстрелов ВС РФ украинских городов и сел повреждено 1748 учебных заведений, 144 из них полностью разрушены.

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