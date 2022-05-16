Зеленский сменил командующего Силами территориальной обороны

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрия Галушкина и назначении на эту должность Игоря Танцюры. Соответствующие документы обнародованы на сайте президента.



До назначения Игорь Танцюра был начальником штаба - заместителем командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Генерал-майор ранее был первым заместителем командующего Операцией объединенных сил.



В мае 2022 года Танцюра был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.