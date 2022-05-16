В мэрии назвали фейком сообщение о сдаче в плен 10 военных с «Азовстали»

Информация о выходе десяти украинских военных с территории «Азвостали» с белыми флагами – фейк. Об этом сообщил помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«С учетом информации, получаемой из фильтрационного лагеря в Безымянном, информационных источников Украины и самим характером источника сообщения о «вышедших с белым флагом» настаиваем на очередном фейке. Не новость. Если «доверять» источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе», - заявил он.



В настоящее время, по словам Андрющенко, россияне не предпринимают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров «Азвостали», а большинство наземных операций ведутся на периметре завода. Он отметил, что никакого глобального приближения войск РФ к украинским защитникам Мариуполя не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов.



О якобы сдаче в плен десяти украинских военных заявил боевик «ДНР», основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале сегодня утром.

14 мая войска РФ обстреляли завод «Азовсталь» в Мариуполе, предположительно, зажигательными снарядами. По данным, оккупантов были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями.