В Донецкой области за сутки обстрелами разрушено 36 гражданских объектов

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

В течение минувших суток в результате обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области разрушено 36 гражданских объектов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.



«За сутки оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов. Есть раненые и погибшие. Разрушения получили 36 гражданских объектов - жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.



Противник наносил удары по Мариуполю, Авдеевке, Торецку, Лиману, Соледару, Зализному, Бахмуту, Нью-Йорку, Диброву, Бахмутскому.



Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По данным областной администрации, трое жителей Донецкой области погибли, 13 ранены в результате обстрелов 15 мая.