В Мариуполе оккупанты попытались запустить работу порта

Россияне осуществляют попытки возобновить работу порта в Мариуполе. Об этом заявил советник легитимного мэра города Петр Андрющенко.



Он предположил, что в первую очередь оккупанты делают это того, чтобы вывезти из Мариуполя украденный металл, обеспечение минимальной логистики для российских военных не найдено.



На сегодня, 16 мая, по информации Андрющенко, оккупантами фактически закончено разминирование. На выходных россиянам удалось поднять со дна «Старых ворот» порта затопленный катер пограничников, но пока затопленное судно «Меотида» блокирует вход другим кораблям в «Новые ворота», которые являются основными для возобновления работы морских перевозок.