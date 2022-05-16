Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Эвакуация раненых с «Азовстали» началась

Обновлено
16 мая 2022, 14:54

Эвакуация раненых с «Азовстали» началась

Эвакуация раненых украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе началась. Об этом сообщил основатель сепаратистского батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки».

Перед этим Ходакоский написал о подготовке к эвакуации раненых с завода.

«Группа парламентеров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем», — написал он в своем телеграм-канале.

Украинская сторона пока ситуацию не комментировала.

На «Азовстали» находится около 600 раненых военных, 40 из них — в очень тяжелом состоянии, сообщал командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега. 

Еще по теме

Места
Азовсталь Мариуполь
Прочее
Эвакуация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:45
На Харьковщине из-за взрыва загорелись резервуары с аммиачной селитрой. Дым виден под Краматорском
15:15
В Дружковке под обстрел армии РФ попали школа, детсад, ледовая арена и дома
13:19
Арестович рассказал, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению
13:17
Россия потеряла 485 военных при попытке форсирования Северского Донца — ISW
11:26
В Офисе президента прокомментировали скопление войск РФ в Луганской области
11:05
«Вы их на убой отправили!» Жены мобилизованных встретились с главой «МИД ЛНР»
10:23
В мэрии назвали фейком сообщение о сдаче в плен 10 военных с «Азовстали»
10:06
«ЛНР»: В Славяносербске рыбак подорвался на мине
09:32
90% людей в Украине окажутся за чертой бедности, если война затянется — ООН
00:34
«Азовсталь» обстреляли, а жены военных рассказали: раненых оперируют без наркоза. Дайджест НД за день
23:54
Мариуполь при «ДНР»: Сколько работает рынков, автобусов и школ
21:18
Украина контролирует около 10% территории Луганской области
10:55
«ДНР»: Два жителя Донецка погибли в результате утреннего обстрела
03:25
Под Изюмом — контратака ВСУ, в Мариуполе имитируют мирную жизнь. Дайджест НД за день ►
03:07
«ДНР» в захваченных городах «национализировала» объекты водоснабжения, энергетики, железной дороги, имущество банков
все новости
15:45
На Харьковщине из-за взрыва загорелись резервуары с аммиачной селитрой. Дым виден под Краматорском
15:31
В России бывшего «вице-премьера ДНР» обвинили в вымогательстве 4,5 миллиона долларов
15:15
В Дружковке под обстрел армии РФ попали школа, детсад, ледовая арена и дома
14:54
Эвакуация раненых с «Азовстали» началась
14:47
У Путина рассказали, почему не хотят вступления Украины в НАТО
13:19
Арестович рассказал, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению
13:17
Россия потеряла 485 военных при попытке форсирования Северского Донца — ISW
12:28
Российские войска обстреляли населенные пункты в Сумской и Черниговской областях
11:37
В Донецкой области за сутки обстрелами разрушено 36 гражданских объектов
11:26
В Офисе президента прокомментировали скопление войск РФ в Луганской области
11:05
«Вы их на убой отправили!» Жены мобилизованных встретились с главой «МИД ЛНР»
10:24
В Одесской области из-за обстрела пострадали четыре человека, в том числе и ребенок
10:23
В мэрии назвали фейком сообщение о сдаче в плен 10 военных с «Азовстали»
10:06
«ЛНР»: В Славяносербске рыбак подорвался на мине
09:32
90% людей в Украине окажутся за чертой бедности, если война затянется — ООН
все новости
ВИДЕО
«Вы их на убой отправили!» Жены мобилизованных встретились с главой «МИД ЛНР»
16 мая, 11:05
«Азовсталь» обстреляли, а жены военных рассказали: раненых оперируют без наркоза. Дайджест НД за день
16 мая, 00:34
Под Изюмом — контратака ВСУ, в Мариуполе имитируют мирную жизнь. Дайджест НД за день ►
15 мая, 03:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция