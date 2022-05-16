Эвакуация раненых с «Азовстали» началась

Эвакуация раненых украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе началась. Об этом сообщил основатель сепаратистского батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.
Он отметил, что «есть проблемы с транспортировкой, к нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки».
Перед этим Ходакоский написал о подготовке к эвакуации раненых с завода.
«Группа парламентеров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем», — написал он в своем телеграм-канале.
Украинская сторона пока ситуацию не комментировала.
На «Азовстали» находится около 600 раненых военных, 40 из них — в очень тяжелом состоянии, сообщал командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.