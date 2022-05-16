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В Дружковке под обстрел армии РФ попали школа, детсад, ледовая арена и дома

16 мая 2022, 15:15

В Дружковке под обстрел армии РФ попали школа, детсад, ледовая арена и дома

Сегодня утром, 16 мая, войска РФ обстреляли Дружковку, в результате чего наибольшие повреждения получила городская школа №6. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко, отметив, что обошлось без пострадавших.

Обстрелянная дружковская школа – одна из самых больших и современных в общине, а до войны в этом учебном заведении обучалось 650 учеников. Всег три года назад в этой школе завершил капитальный ремонт с термомодернизацией.

В следствие обстрелов, по словам Кирилленко, в школе полностью разрушен спортивный зал, повреждена часть классов, выбито более половины оконных стекол. Кроме того, от сегодняшнего обстрела пострадали детсад №6 «Колокольчик», ледовая арена «Альтаир» и жилые дома.

«Спасатели быстро ликвидировали пожар на месте попадания, сейчас муниципальные службы уже убирают территорию от обломков и стекла», - сообщил Павел Кирилленко.

Ранее в Национальной полиции сообщили, что в течение минувших суток в результате обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области разрушено 36 гражданских объектов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. 

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