На Харьковщине из-за взрыва загорелись резервуары с аммиачной селитрой. Дым виден под Краматорском

Взрыв состава в Харьковской области в котором, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра, не несет угроз местному населению. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



В Донецкой ОВА уточняют, что аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва — в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы населению Донецкой области именно этот взрыв не несет, так как населённые пункты региона в зону распространения облака не попадают.



Павел Кирилленко заверил, что ситуация под контролем.



Ранее пользователи социальных сетей публиковали фото и видео последствий этого взрыва, который виден в Краматорском районе Донецкой области.