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В России судят бывшего «вице-премьера ДНР» по обвинению в вымогательстве 4,5 миллиона долларов

16 мая 2022, 15:31

В России судят бывшего «вице-премьера ДНР» по обвинению в вымогательстве 4,5 миллиона долларов

В Москве началось судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя «председателя Совета министров ДНР» Александра Тимофеева по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (статья 30 УК, часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тимофеев, также известный по прозвищу «Ташкент», предстал перед Хорошевским райсудом Москвы.

По данным следствия, Тимофеев подделал письмо от директора ФСБ Александра Бортникова и вымогал 4,5 млн долларов у экс-главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака, обещая ему прекращение уголовного дела: он обвинялся в хищении 1,8 млрд рублей у компании «ВЭБ-лизинг».

О деле Шпака Тимофеев и его друг, бизнесмен Игорь Сосновский якобы узнали летом 2020 года, когда находились в московском регионе. Сам Сергей Шпак в тот момент скрывался от российских следователей в Украине.

«Сосновский связался с Шпаком в Telegram и предложил помочь с уголовным делом. Для большей правдоподобности приятели изготовили подложное письмо от Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором глава ФСБ просил полицию о содействии в проверке «Рэйлтрансхолдинга». Фото этого документа, а также подлинного постановления о розыске Шпака  Игорь Сосновский отправил ему в мессенджере», - пишет издание.

Тимофеев и Сосновкий запросили 500 тысяч долларов за организацию еще одного письма от Бортникова Колокольцеву, чтобы дело было передано в следственное управление спецслужбы. Еще 4 млн они потребовали за отмену международного розыска и прекращение дела Шпака. Мужчина заподозрил обман и сам обратился в ФСБ.

В апреле 2021 года Сосновкого задержали в Москве при получении меченых денег.

Позже был взят Тимофеев. Он отказывался признавать вину, говорил, что его оклеветали, и просил отправить его на войну в Украине. Его оставили в СИЗО.

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