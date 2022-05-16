Денисова: Через фильтрацию РФ прошли уже более 37 тысяч украинцев

Российские военные ввели процедуру фильтрации в каждом временно оккупированном городе Украины. Процедуру также проходят люди, которые были принудительно депортированы в РФ. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«По данным партнерских правозащитных организаций, ее прошли уже более 37 тысяч граждан. Сегодня эту процедуру также проходят люди, которые были принудительно депортированы в РФ. Для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной – люди вынуждены ее проходить каждые три дня», - написала она в Facebook.



По словам омбудсмена, граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, некоторые подвергаются пыткам.



Денисова отметила, что действия российских военных грубо нарушают международное гуманитарное право и обычаи ведения войны.



«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека в Украине со стороны государства-оккупанта», - призвала омбудсмен.