В Донецкой области 273 населенных пункта живут без света из-за обстрелов

За неделю более 90 тысяч семей в Донецкой области получили электроэнергию в дома. В результате боевых действий 112 населенных пунктов были обесточены. В компании «ДТЭК Донецкие электросети» отмечают, что некоторые из населенных пунктов были обесточены несколько раз из-за продолжающихся обстрелов.



«Несмотря на сложную ситуацию в регионе из-за постоянных обстрелов, аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети за неделю смогли подключить к энергоснабжению дома жителей 112 населенных пунктов. Свет снова получили 93 051 семья в Донецкой области. В том числе 15 мая энергетики отремонтировали оборудование и линии в 7 населенных пунктах. Это позволило возобновить электроснабжение 20 066 семей в Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах. Львиная доля – в Бахмутском районе», – говорится в сообщении.



В компании добавили, что из-за активных боевых действий без электроснабжения остаются жители 273 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления – Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Здесь постоянно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.