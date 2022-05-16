Нардеп Шуфрич выехал из Украины. Говорит, что вернется

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич пересек государственную границу Украины с Румынией.



Как сообщает «Украинская правда», Шуфрич пересек границу «на днях» через КПП «Порубное». Об этом Шуфрич сообщил изданию.



«Я выехал в пятницу, это правда. Выехал по семейным делам, абсолютно законно. Я являюсь отцом трех несовершеннолетних детей, а также сообщил о своем отъезде руководство Верховной Рады. До 23 мая вернусь назад», – цитирует издание Шуфрича.



Как сообщалось, решением правительства на время действия военного положения запрещен выезд из Украины мужчинам в возрасте 18-60 лет. Хотя в этом правиле есть ряд исключений.