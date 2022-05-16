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В сети появились кадры эвакуации с «Азовстали»

16 мая 2022, 21:18

В сети появились кадры эвакуации с «Азовстали»

Российские блогеры и журналисты публикуют кадры, на которых, как утверждается, сняты раненные украинские военнослужащие, эвакуированные из Мариуполя.

 

На видеозаписи слышно, как люди, транспортирующие раненного человека, просят не снимать это на камеры.

 

Как сообщалось, командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил, что весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования. Однако на данный момент неизвестно, о каком решении идет речь.

Ранее в Минобороны России заявили, что раненых с территории завода «Азовсталь» доставят в больницу подконтрольного «ДНР» Новоазовска. Также о начале эвакуации раненых с «Азовстали» сообщил боевик Александр Ходаковский. 

Позже командир незаконного вооруженного формирования «Восток» в эфире российского СМИ заявил, что «процесс эвакуации продолжается». По его словам, из укрытий «Азовстали» вывозят тяжелораненых военных на носилках.

«Ни легкораненых, ни живых, дееспособных "азовцев" никто сейчас не выпускает», – сказал он.

Ходаковский заявил, что это эвакуация, а не сдача в плен, потому что вывозят исключительно тех, кто не может самостоятельно передвигаться. У себя в соцсети боевик заявил, что это обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных.

Боевик «ДНР» и блогер Максим Фомин заявил, что среди тех, кого эвакуируют – 20 тяжелораненых, 31 относительно здоровых. Однако он утверждает, что военнослужащие сдались и это не обмен. По его словам, «сдалась одна из групп сопротивления, которая фактически откололась от основной группы. Они сдались под гарантии сохранения жизни».

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