Генштаб: Российские военные укрепляют свои позиции на восточных границах Украины

Российские военные укрепляют свои позиции на восточных рубежах Украины для недопущения Вооруженных сил Украины на эти территории. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.



«На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. На Славянском направлении — осуществляет доукомплектование и восполнение потерь, пытается восстановить наступление», — говорится в сводке.



В штабе напоминают, что угроза удара по Волынскому и Полескому направлениях с территории республики Беларусь продолжает сохраняться.



На Донецком направлении российские военные продолжают обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и применять авиацию.



«На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево и усиливает группировку войск. Вместе с тем, в ходе боевых действий враг понес потери и отошел на Северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино», — сообщили в штабе.



Продолжаются обстрелы в районах населенных пунктов Каменское, Орехов, Новоселка и Гуляйполе, Лиманы, Таврическое, Трудолюбовка и Осокоровка.



В Генштабе добавили, что в акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.