Сутки на Луганщине: Десять погибших и трое раненых, разрушены дома и медучреждения

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: ОВА

За прошедшие сутки в результате обстрелов Луганской области войсками РФ погибло десять человек и ранены трое. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Россияне обстреляли Северодонецкую многопрофильную больницу, здание Северодонецкого научно-производственного объединения «Импульс», разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Также нанесли авиаудары по Попаснянщине, по четырем домам в Рубежном, и двум в Лисичанске. Помимо этого, по информации Гайдая, разрушения получили три дома во Врубовке, четыре — в Камышевасе, по два — в Новозвановке и Троицком, три — в Тошковке Горской громады.

В самом Горском артиллерийским обстрелом нанесен ущерб девяти домам и шести — в Золотом.



Сергей Гайдай отмечает, что штурмуя Горскую общину, российские войска были вынуждены отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. По его словам, потери войск РФ — многочисленны.

Ранее мы писали, что и в соседней с Луганской Донецкой области из-за обстрелов войск РФ зафиксированы множественные разрушения. В частности россиянами были массировано обстреляны Дружковка и Бахмут.