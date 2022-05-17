На Киевщине обнаружили еще одно захоронение расстрелянных оккупантами украинцев

На Киевщине под Макаровом правоохранители обнаружили захоронения расстрелянных российскими оккупантами украинских граждан, среди них также оказался гражданин Чехии. Об этом сообщила пресс-служба Нациполиции Киевской области.



«В Бучанском районе полиция Киевщины обнаружила и осмотрела тела трех убитых российскими оккупантами мирных лиц. Захоронение нашли по обе стороны дороги неподалеку от Макарова, где в период боевых действий размещались позиции россиян», - сказано в сообщении.



Сообщается, что в яме находились тела трех мужчин, среди которых один иностранец. Оккупанты расстреляли погибших в разные части тела. Вместе с захоронением была обнаружена растяжка с гранатой «Ф-1», которую покинули российские военные.



«Два человека были убиты в голову, один человек в живот. На месте захоронения нашли документы одного из погибших – гражданин Чехии. Имеются его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины», – сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.



По данным правоохранителей, гражданин Чехии работал в Украине дальнобойщиком, а с началом боевых действий стал помогать в качестве волонтера. 3 марта иностранец перестал выходить на связь. На родине у 49-летнего иностранца оставались жена и брат.



Также неподалеку села Раковка полицейские обнаружили тело еще одного расстрелянного местного жителя. Жертвой российских военных стал бывший оперативный работник органов внутренних дел, находившийся на пенсии. В период оккупации мужчина вышел за дровами и не вернулся. Впоследствии выяснилось, что его раздели и расстреляли. Погибшего похоронили на поле рядом с боевыми позициями россиян.