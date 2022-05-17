Российские войска выпустили три ракеты в Львовском направлении

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры железной дороги в Яворовском районе, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.



«Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала. Предварительно ракеты летели с востока», - сообщил он.



Командование Воздушных сил Вооруженных сил сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на вторник три крылатые ракеты, выпущенные российскими оккупантами по Львовской области.



15 мая войска РФ обстреляли объект военной инфраструктуры в Яворовском районе вблизи польской границы. По словам Козицкого, объект был полностью разрушен.