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Уже 40 тысяч украинцев сообщили о преступлениях российских войск — Денисова

17 мая 2022, 09:47

Уже 40 тысяч украинцев сообщили о преступлениях российских войск — Денисова

На круглосуточную «горячую линию» уполномоченного Верховной Рады по правам человека с 24 февраля обратилось уже 40 тысяч украинцев, сообщивших о преступлениях российских оккупантов против 80 тысяч человек. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

«Еще 1038 жертв сексуальных преступлений и пыток позвонили на нашу с ЮНИСЕФ линию психологической помощи», — добавила Денисова. 

Омбудсмен подчеркнула, что зафиксированные сведения переданы следователям Международного уголовного суда.

Также Денисова подчеркнула, что РФ принудительно депортирует украинцев в РФ. На сегодняшний день депортированы уже более 1,3 миллиона человек, в том числе 223 тысяч детей.

«По моей инициативе начато создание международной рабочей группы для разработки механизма их возвращения», — отметила омбудсмен. 

Денисова подчеркнула, что участие в реализации механизма такой авторитетной организации, как Бюро по демократическим институтам и правам человека, повысит шансы на успех. Этот вопрос поднимался на встрече омбудсмена с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи.

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