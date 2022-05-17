Уже 40 тысяч украинцев сообщили о преступлениях российских войск — Денисова

На круглосуточную «горячую линию» уполномоченного Верховной Рады по правам человека с 24 февраля обратилось уже 40 тысяч украинцев, сообщивших о преступлениях российских оккупантов против 80 тысяч человек. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.



«Еще 1038 жертв сексуальных преступлений и пыток позвонили на нашу с ЮНИСЕФ линию психологической помощи», — добавила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что зафиксированные сведения переданы следователям Международного уголовного суда.



Также Денисова подчеркнула, что РФ принудительно депортирует украинцев в РФ. На сегодняшний день депортированы уже более 1,3 миллиона человек, в том числе 223 тысяч детей.



«По моей инициативе начато создание международной рабочей группы для разработки механизма их возвращения», — отметила омбудсмен.



Денисова подчеркнула, что участие в реализации механизма такой авторитетной организации, как Бюро по демократическим институтам и правам человека, повысит шансы на успех. Этот вопрос поднимался на встрече омбудсмена с директором БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи.