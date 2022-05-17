Выезд за границу для мужчин, сопровождающих лиц с инвалидностью — когда разрешен

Мужчинам, которые сопровождают лиц с инвалидностью, во время военного положения разрешено пересекать государственную границу Украины в ряде случаев. Об этом сообщают юристы благотворительного фонда «Право на защиту».



Процедура пересечения границы Украины регламентирована Правилами пересечения государственной границы Украины. С начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ эти правила, в соответствии с принятием постановлений правительства, изменялись.



В настоящее время мужчина, который сопровождает лицо с инвалидностью, может выехать за границу при наличии следующих обстоятельств:

сопровождая своего несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

своего совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, если такое лицо (ребенок) находится на иждивении этого мужчины;

свою жену с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лицо с инвалидностью I или II группы или того, кто нуждается в постоянном постороннем уходе, если мужчина занят постоянным уходом за таким лицом;

лицо с инвалидностью, которое признано судом недееспособным, если мужчина является опекуном такого лица.

«Также следует заметить, что пересечение государственной границы Украины на время действия военного положения разрешено мужчинам, являющимся родителями ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, в случае если такие мужчины остались на территории Украины, в то время, когда его ребенок уже пересек границу с одним из родственников», — подчеркнули юристы.

Правительство не планирует смягчать ограничения для мужчин призывного возраста относительно выезда за пределы Украины во время действия военного положения, сообщал премьер Денис Шмыгаль.



Военное положения в Украине было введено 24 февраля в связи с полномасштабным российским вторжением. С тех пор срок его действия уже неоднократно продлевался.



21 апреля Верховная Рада продлила военное положение до 25 мая.