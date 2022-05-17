Турецкие СМИ сообщают о визите Путина в ближайшие дни

Президент России Владимир Путин может приехать в Турцию с визитом в ближайшие дни. Об этом пишут турецкие издания Star и Yeni Şafak.



«Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни», — сказано в публикации.



Встреча может состояться после визита делегации во главе с вице-премьером Александром Новаком.



Однако представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг планы по визиту Путина в Анкару в ближайшие недели, передает ТАСС.