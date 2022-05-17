Оккупанты бросают все силы, чтобы подойти ближе к Северодонецку и захватить его — Гайдай

Наихудшая ситуация в Луганской области сейчас в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



В целом в области ситуация, по его словам, ухудшилась.



«Программа минимум у орков – взять областной центр, максимум – окружить всю область, отрезав от сообщения с другими регионами Украины», — так обозначил цели оккупантов Сергей Гайдай.



К тому же он отметил, что российские войска намеренно уничтожают Северодонецкую больницу, таким образом они добивают раненых, забирают возможность их спасать.



Сергей Гайдай заявил, что «Луганщина – это форпост по сдерживанию русского нашествия», и чем дольше продержится регион, тем больше Украина получит западного оружия, и тем быстрее начнется процесс деоккупации Луганской области.



В утренней сводке за прошедшие сутки Луганской ОВА сообщалось, что в результате обстрелов региона войсками РФ погибло десять человек и ранены трое, также были зафиксированы множественные разрушения снарядами домохозяйств и медицинских учреждений.