В Харьковской области за сутки погибли два человека, еще десять ранены

За минувшие сутки в Харьковской области в ходе обстрелов российской армией два человека погибли, еще десять получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.



Противник атаковал населенные пункты в Харьковском и Чугуевском районах. Так, в селе Циркуны в результате обстрела были ранены два человека, мужчина 40 лет погиб. Еще два человека пострадали в пгт Рогань.



В пгт Печенеги снаряд попал в жилой дом – один местный житель ранен, один – в результате ранения погиб. Также три человека пострадали в селе Малиновка, еще два человека получили ранения в селе Коробочкино.