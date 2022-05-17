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В Харьковской области за сутки погибли два человека, еще десять ранены

17 мая 2022, 12:05

В Харьковской области за сутки погибли два человека, еще десять ранены

За минувшие сутки в Харьковской области в ходе обстрелов российской армией два человека погибли, еще десять получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОВА.

Противник атаковал населенные пункты в Харьковском и Чугуевском районах. Так, в селе Циркуны в результате обстрела были ранены два человека, мужчина 40 лет погиб. Еще два человека пострадали в пгт Рогань.

В пгт Печенеги снаряд попал в жилой дом – один местный житель ранен, один – в результате ранения погиб. Также три человека пострадали в селе Малиновка, еще два человека получили ранения в селе Коробочкино.

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