В Госдуме РФ хотят запретить обмен военных полка «Азов»

В Государственной думе России прозвучали предложения запретить обмен военных украинского полка «Азов».



На сегодняшнем заседании с такой инициативой выступил член комитета госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.



Позже после слов Вассермана спикер думы Вячеслав Володин дал задачу Комитету по обороне подготовить соответствующее протокольное поручение и заявил, что «нацистские преступники не должны подлежат обмену, это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».

16 мая состоялась согласованный Украиной и Россией выход части Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».