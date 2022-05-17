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Осужденных, которые согласились идти на фронт, не будут возвращать в тюрьмы – Малюска

17 мая 2022, 13:59

Осужденных, которые согласились идти на фронт, не будут возвращать в тюрьмы – Малюска

Осужденных, которые вызвались идти на фронт, не будут возвращать обратно в места лишения свободы. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюска.

По его данным, за три волны помилований из мест лишения свободы освободили 363 человека. Отпускали на фронт только тех, кто не представляет опасности для общества. В большинстве случаев это относилось к лицам, срок отбывания наказания которых был на завершающем этапе.

Министр также добавил, что нужды в четвертой волне помилования нет, поскольку таких запросов от ВСУ не поступало.

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