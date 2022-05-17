Мультипредметный тест: как пройти абитуриентам с оккупированных территорий

На временно оккупированных территориях прохождение национального Мультипредметного теста невозможно. Для этого абитуриенту необходимо выехать на подконтрольную территорию. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



«Потому что государственные реестры заблокированы на оккупированных территориях — для того, чтобы обезопасить доступ к этим реестрам вражеской страны», — сказал Шкарлет.



При этом для каждого выпускника, который готов поступать в украинские высшие учебные заведения, организовано три сессии тестирования.



В министерстве образования обсуждаются дополнительные возможности для детей с оккупированных территорий. Выехав на подконтрольную украинским властям территорию, они будут иметь возможность поступить в вузы и в более поздний срок, после окончания сессий.



Шкарлет также сообщил, что более 280 школ завершили обучение — преимущественно они расположены на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей.



«В целом примерно 800 учреждений образования находятся под оккупацией — на временно оккупированных территориях. И примерно 280 школ, которые из-за ситуации с безопасностью не могут продолжать образовательный процесс», — отметил министр.