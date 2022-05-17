Российские войска пытаются прорвать госграницу в Сумской области

Войска пытаются прорвать госграницу в районе Середино-Буды в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



Также он заявил о продолжающемся бое на севере Шосткинского района и пожарах вдоль границы, вызванных обстрелами.



«С утра продолжаются обстрелы нашей области с территории России. Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населённого пункта Сопич», — описал ситуацию на Сумщине Живицкий.

Утром сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по городу Ахтырка в Сумской области, в результате чего по меньшей мере пять человек ранены.



О массированных обстрелах войск РФ Донбасса ранее заявили в главном управлении Национальной полиции в Донецкой области. Снарядами россиян разрушены 48 гражданских объектов: жилые дома, школа, институт, заводы, объекты критической инфраструктуры.



