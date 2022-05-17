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Церемония прощания с Леонидом Кравчуком прошла в Киеве

17 мая 2022, 15:07

Церемония прощания с Леонидом Кравчуком прошла в Киеве

Прощание с Леонидом Кравчуком. Фото: Yan Dobronosov Прощание с Леонидом Кравчуком. Фото: Yan Dobronosov

В Киеве, в Украинском доме на Европейской площади, прошла церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Проститься с политиком пришли второй президент Украины Леонид Кучма, третий президент Украины Виктор Ющенко и пятый президент Украины Петр Порошенко. Президент Украины Владимир Зеленский был вместе с супругой Еленой Зеленской.

«Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Вечная память», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Кроме того, присутствовали мэр Киева Виталий Кличко, глава военной администрации Киева Николай Жирнов, министр обороны Алексей Резников, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз и другие.

Похоронят Кравчука на Байковом кладбище.

Прощание с Леонидом Кравчуком. Фото: Yan Dobronosov

Леонид Кравчук умер 10 мая в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. В течение года он тяжело болел и проходил реабилитацию в Германии после операции на сердце, которую сделал в конце июня 2021 года.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. С июля 2020 года возглавлял украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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