В Минобороны Украины отреагировали на заявление Госдумы РФ о запрете обмена «азовцев»

Переговоры относительно обмена военных полка «Азов» все продолжаются. Заявление Госдумы РФ о намерении заблокировать обмен направлено на внутреннюю пропаганду. Об этом во время брифинга сообщила замминистра обороны Анна Маляр.



«Что касается Госдумы, это политическое заявление, рассчитанное на внутреннюю пропаганду и внутренние политические процессы в Российской Федерации. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению тоже продолжается», - отметила она.

Сегодня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по вопросам обороны подготовить запрет обмена бойцов полка «Азов», которые выходят с территории комбината «Азовсталь».



16 мая состоялась согласованный Украиной и Россией выход части Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



