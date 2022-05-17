Росармия снова нанесла ракетный удар по мосту через Днестровский лиман

В ночь на 17 мая российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по неработающему мосту через Днестровский лиман. Провести ремонт и эксплуатировать переход пока невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Юг».



«Ночью зафиксировано попадание еще двух крылатых ракет в уже более двух недель неработающий мост через Днестровский лиман», - говорится в сводке.



Отмечается, что мост сильно поврежден и для его восстановления потребуется длительное время и большие затраты. Однако на данный момент ремонтные работы, как и эксплуатация перехода, невозможны.



Российские войска начали наносить ракетные удары по мосту через Днестровский лиман в конце апреля.