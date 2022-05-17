Есть главная задача по военным с «Азовстали» — планы Минобороны озвучил Резников

Гарнизон «Мариуполь» выполнил приказ о сдерживании российских оккупантов, теперь главная задача — сохранить жизни бойцов и обеспечить им свободу. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Ситуация очень тонкая и деликатная. Наша главная цель — сберечь жизни защитников гарнизона "Мариуполь", в состав которого входят морские пехотинцы, тероборона, Нацполиция, пограничники, Нацгвардия, отдельный полк "Азов". Это все, кто сегодня являются составляющей частью гарнизона "Мариуполь"», — сказал Резников журналистам в Киеве.



По словам главы Минобороны, сегодня продолжаются сложные переговоры, с привлечением Международного комитета Красного Креста.



«Как следствие — эвакуация тяжелораненых. Наш план — сохранить им жизни, а затем свободу», — подчеркнул Резников.



Министр обороны сообщил, что гарнизон «Мариуполь» выполнил приказ сдержать российских оккупантов, не пустить их на Запорожье. Благодаря им в том числе были оттянуты российские силы от Киева. Сколько бойцов находится на «Азовстали» сейчас, министр не уточнил.



«Сегодня есть ООН, гуманитарная миссия, есть Красный Крест и есть возможность переговоров», — сказал Резников.

16 мая состоялась согласованный Украиной и Россией выход части Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».

В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».

Министерство обороны России показало кадры вчерашнего выхода украинских военных с завода «Азовсталь».