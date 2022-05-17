«ЛНР» заявила о 29 погибших жителях за три месяца войны

Двадцать девять мирных жителей подконтрольной группировке «ЛНР» территории погибли за три месяца интенсивных боевых действий — с 17 февраля по 17 мая. Об этом сообщает «СЦКК ЛНР».



Кроме того, 51 человек получил ранения. Там уточнили, что погиб один ребенок и четверо детей получили ранения.



По данным «ЛНР», разрушено и повреждено 1067 домостроений в 29 населенных пунктах. Поврежден 101 объект гражданской инфраструктуры.



В «ЛНР» не уточнили, идет ли речь только про жертвы и разрушения на территориях, которые она контролировала до 24 февраля или же учтены и новозахваченные районы Луганской области.

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это послужило поводом для начала полномастштабной войны РФ против Украины 24 февраля.