«Чиновник» из оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в госизмене

Заместитель главы оккупационной администрации Мариуполя получил подозрение в государственной измене при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



«Подозреваемый добровольно согласился на предложение оккупантв и занял псевдодолжность... Находясь на этом посту, он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения», – говорится в сообщении.



Досудебное расследование по этому делу осуществляет территориальное управление Государственного бюро расследований в Краматорске.



По данным следствия, мужчина занимал должность заместителя руководителя Сартанской поселковой военно-гражданской администрации Мариупольского района.