Без света остаются 280 населенных пунктов Донетчины

В Донецкой области из-за продолжающихся обстрелов без света остаются жители 280 населенных пунктов. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстанавливают электроснабжение там, где это возможно, сообщает пресс-служба компании.



Так, за последние сутки энергетики смогли полностью или частично возобновить электроснабжение для жителей 6 населенных пунктов области.



«Снова со светом — 14 458 семей в Бахмутском, Покровском, Волновахском и Краматорском районах. Больше всего в Покровском и Бахмутском районах», — уточнили в ДТЭК Донецкие электросети.



В компании добавили, что самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь постоянно повреждается электрооборудование, и специалисты ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

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