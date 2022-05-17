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Единственная формула: В Минобороны объяснили выход украинских военных с «Азовстали»

17 мая 2022, 20:31

Единственная формула: В Минобороны объяснили выход украинских военных с «Азовстали»

Выход украинских военных с «Азовстали» в том варианте, который проходит сейчас, был единственно возможной формулой их спасения. Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге в Киеве.

«Военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации. Другой формулы спасения, чем используемая сейчас, не может быть. Это был единственный выход», — подчеркнула Маляр.

Она добавила, что защитники Мариуполя полностью выполнили свое боевое задание и сдерживали переброску оккупантами 20-тысячной группировки на другие направления, в частности на Запорожье, с целью дальнейшего окружения Объединенных сил. Также оборона Мариуполя дала Украине время для создания оборонных рубежей, формирования резерва и других важных военных действий, отметила Маляр.

«Сейчас операция продолжается. Эта тема очень чувствительна, и это значит, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может нанести ущерб этому процессу», — резюмировала замминистра обороны.

16 мая состоялся согласованный Украиной и Россией выход части Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».

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