Ракетно-бомбовые удары и артиллерия: Оккупанты пытаются наступать по разным направлениям на Донбассе

Сегодня росссийские силы продолжали наступление в Донецкой и Луганской областях, пытаясь прорвать оборону украинских военных. Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что оккупанты готовятся к наступлению на Славянск, проводят перегруппировку, доукомплектование войск и накопление запасов. Также они пытались улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, успеха не имели.



В Генштабе сообщили, что захватчики наступали по разным направлениям:

На Донецком направлении пытались вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливали населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также вели воздушную разведку с применением БПЛА «Орлан-10»;

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк;

На Бахмутском направлении россияне пытались прорвать оборону ВСУ, успеха не имели, отошли;

На Авдеевском направлении штурмовали с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имели;

На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, вели наступление на населенный пункт Новомихайловка; бои продолжаются;

Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении Марьинки;

В Мариуполе основные усилия захватчики сосредотачивали на блокировке украинских подразделений в районе завода «Азовсталь».