РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Оккупанты ведут обстрелы по всей линии фронта. Российские войска нанесли авиаудары по Авдеевке, Константиновке, Соледару и Бахмуту. В последнем обрушилась часть пятиэтажного дома, из-под завалов достали 9-летнего мальчика. В Лимане оккупанты уничтожили хлебозавод.
- Украинских военных вывозят с территории завода «Азовсталь». Украина говорит о дальнейшем обмене, Россия собирается это запретить на законодательном уровне.
- Переговоры между Украиной и РФ приостановлены. Стороны объяснили причины.
- Более 3000 мирных жителей российские военные держат в «фильтрационной тюрьме». Минимальный срок «фильтрации» — 30 дней.
- В Луганской области эвакуационный автобус с людьми войска РФ обстреляли из «Градов». Вся трасса Лисичанск-Бахмут под постоянным огнем. Всего за сегодня удалось эвакуировать 76 человек.
- Горское в огне — около 20 домов уничтожено армией РФ. ВСУ выбили оккупантов из-под Золотого и Сиротиного.
- В группировке «ДНР» заявляют об обстрелах. Есть раненые.