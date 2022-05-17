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Чтобы не попасть в коллаборанты: Правительство готовит рекомендации для жителей оккупированных территорий

17 мая 2022, 23:19

Чтобы не попасть в коллаборанты: Правительство готовит рекомендации для жителей оккупированных территорий

Украинская власть готовит рекомендации, как себя вести гражданам, оказавшимся в оккупации, чтобы не стать коллаборантами и не заработать за это наказание. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.

Он заверил, что украинская власть не оставит оккупированные территории россиянам, а будет освобождать их вооруженным путем, но жители при этом не пострадают.  

«Причем с вашей головы не упадет ни волоса, не исключая какие-то случайности, которые, конечно, могут быть. Мы знаем, как вышибить оттуда российские войска, не штурмуя Херсон, Мелитополь и так далее. И мы к этому готовимся», — сказал Арестович.

Он прокомментировал вопрос ответственности за сотрудничество с оккупантами и как поступать жителям временно оккупированных территорий.

«Правительство, Верховная Рада, Офиса президента готовит пакет рекомендаций, как себя вести, но могу с большой долей уверенности предположить, что никого из вас в виновные не запишут, кроме явных коллаборантов», — отметил Арестович.

Он пояснил, что коллаборация — это принятие участия в работе оккупационных органов власти, в проведении незаконных «референдумов», служба в оккупационных войсках и т.д. По его словам, тем, кто просто живет и выживает, — ничего не грозит.   

Арестович рассказал, что сейчас идут консультации с участием специалистов по международному праву, где очень жестко регламентируются понятия коллаборации.

«Вы получите пакет рекомендаций и законодательное обеспечение, что делать», — добавил советник главы Офиса президента.

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