Россияне уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

Российские военные полностью уничтожили в Харькове единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений, который пережил Вторую мировую войну. Об этом сообщил Комитет гуманитарной и информационной политики.

Отмечается, что в мире всего несколько таких банков растений.

«Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, но не пережил нашествия россиян», - сказано в сообщении.

Снаряд попал в здание Института растениеводства им. Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира.



«Среди уничтоженных образцов растений были сорта, которым сотни лет, и их уже нельзя восстановить», - подчеркивается в сообщении.