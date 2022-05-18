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Россияне уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

18 мая 2022, 07:28

Россияне уничтожили единственный в Украине генетический банк растений

Российские военные полностью уничтожили в Харькове единственный в Украине Национальный центр генетических ресурсов растений, который пережил Вторую мировую войну. Об этом сообщил Комитет гуманитарной и информационной политики.

Отмечается, что в мире всего несколько таких банков растений.
«Украинский генетический банк растений пережил Вторую мировую, оккупацию Харькова, но не пережил нашествия россиян», - сказано в сообщении.

Снаряд попал в здание Института растениеводства им. Юрьева, где хранились образцы более 160 тысяч сортов растений со всего мира.

«Среди уничтоженных образцов растений были сорта, которым сотни лет, и их уже нельзя восстановить», - подчеркивается в сообщении.

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