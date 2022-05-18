Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россияне пытаются наступать на Донбассе и удерживать позиции на других направлениях — сводка Генштаба ВСУ

18 мая 2022, 08:02

Россияне пытаются наступать на Донбассе и удерживать позиции на других направлениях — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска оказывают огневое влияние вдоль всей линии столкновения на Донбассе и пытаются усиливать наступательную группировку. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что на других направлениях противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

На Донецком направлении россияне продолжают наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокировки Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке украинских подразделений в районе завода «Азовсталь». Они продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Славянском направлении противник совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий развернул подразделения реактивной и ствольной артиллерии. Для доукомплектования подразделений, понесших потери, агрессор перемещает вооружения и военную технику с территории России.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник усиливает группировку войск для проведения наступления на Пологи - Орехов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений сил обороны Украины противник разместил свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

Россияне продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Агрессор производит артиллерийские обстрелы населенных пунктов Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Оказывает огневое влияние на подразделения украинских войск.

На Николаевском направлении для поражения украинских войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и восьми - ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск было поражено 10 БпЛА оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БпЛА и 4 крылатых ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.

Еще по теме

Организации
Генштаб ВСУ
События
Сводка Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:42
Вчера с «Азовстали» вышло около 600 украинских военных, заявили в «ДНР»
23:15
РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►
17:24
В «фильтрационной тюрьме» оккупанты удерживают более трех тысяч жителей Мариуполя
17:14
Для абонентов из Донецка и Луганска в России пообещали роуминг
16:55
«ЛНР» заявила о 29 погибших жителях за три месяца войны
14:38
Мультипредметный тест: как пройти абитуриентам с оккупированных территорий
13:20
Минобороны РФ показало кадры выхода украинских военных с «Азовстали»
12:54
В Госдуме РФ хотят запретить обмен военных полка «Азов»
12:15
Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжается, заявила Верещук
12:07
Оккупанты бросают все силы, чтобы подойти ближе к Северодонецку и захватить его — Гайдай
12:01
«ДНР»: Часть вывезенных с «Азовстали» украинских военных доставлены в тюрьму для допросов
11:47
До соглашения между Украиной и РФ еще далеко, считает Шольц
10:35
Около 40 городов и сел Луганской области обесточены полностью — Гайдай
01:08
Эвакуации раненых с «Азовстали», в Мариуполе готовят провокации. Дайджест НД за день ►
00:18
Минобороны Украины раскрыло подробности эвакуации раненых военных с «Азовстали»
все новости
09:05
Ракетный обстрел Днепра: Ранена женщина, есть разрушения
08:42
Вчера с «Азовстали» вышло около 600 украинских военных, заявили в «ДНР»
08:27
На Луганщине погибли четверо мирных жителей, оккупанты обстреляли химзавод — Гайдай
08:02
Россияне пытаются наступать на Донбассе и удерживать позиции на других направлениях — сводка Генштаба ВСУ
07:39
Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный рейс с Донбасса
07:28
Россияне уничтожили единственный в Украине генетический банк растений
07:13
Партизаны ликвидировали в Мелитополе российских военных высокого ранга — Запорожская ОВА
23:37
Из-за войны пострадали активы SCM Ахметова на $20 миллиардов
23:19
Чтобы не попасть в коллаборанты: Правительство готовит рекомендации для жителей оккупированных территорий
23:15
РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►
22:19
Сегодня россияне убили 7 мирных жителей Донетчины
21:58
Не только переселенцы: Кабмин расширил список категорий для ежемесячной помощи
21:45
Россия готовится к долгой войне — Резников
20:52
Ракетно-бомбовые удары и артиллерия: Оккупанты пытаются наступать по разным направлениям на Донбассе
20:31
Единственная формула: В Минобороны объяснили выход украинских военных с «Азовстали»
все новости
ВИДЕО
РФ не хочет менять военных с «Азовстали». Донбасс в огне. Дайджест НД за день ►
17 мая, 23:15
Минобороны РФ показало кадры выхода украинских военных с «Азовстали»
17 мая, 13:20
Эвакуации раненых с «Азовстали», в Мариуполе готовят провокации. Дайджест НД за день ►
17 мая, 01:08

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция