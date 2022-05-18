На Луганщине погибли четверо мирных жителей, оккупанты обстреляли химзавод — Гайдай

Обстрелы в Луганской области. Фото: ОВА

За сутки в Луганской области из-за обстрелов оккупантов погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, вчера в Приволье возле реки Северский Донец найдены двое погибших с минно-взрывными травмами, также поступила информация о погибших в Золотом и Попасной.



«Сейчас врачи в Днепре борются за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек. Кроме того, вчера осколочное ранение нанесено жителю Северодонецка», — сообщил глава области.



Также Гайдай рассказал, что 17 мая днем россияне в очередной раз открыли огонь по химическому заводу «Азот» в Северодонецке. Повреждено одно из админзданий и проходная. В целом город выдержал еще 15 артиллерийских атак. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких сгорели квартиры и крыша. Кроме того, пламенем были охвачены торговые павильоны города.



«По селам Попаснянской громады вчера нанесены ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много. Из обнаруженных — дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке, а также в городе Горское», — сообщил Гайдай.