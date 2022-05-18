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Вчера с «Азовстали» вышло около 600 украинских военных, заявили в «ДНР»

18 мая 2022, 08:42

Вчера с «Азовстали» вышло около 600 украинских военных, заявили в «ДНР»

Ввчера, 17 мая, из своих укрытий на территории завода «Азовсталь» вышло около 600 украинских военных. Об этом заявил командир батальона «Восток» группировки «ДНР» Александр Ходаковский.

По его словам, выход осуществлялся до 22:00.

«Через наш участок вышло около шестиста человек, утром пока тишина», — подчеркнул он.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, за первый день в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».

В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».

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