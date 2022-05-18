Пожизненное заключение грозит двум судьям, подозреваемым в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в госизмене главам двух районных судов в Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи установили, что глава одного из районных судов Луганщины после оккупации города приняла предложение занять должность судьи в незаконно созданном органе так называемой "ЛНР"… Подозреваемая объявила сбор судей и работников аппарата райсуда. Она публично призвала их перейти на сторону врага и присягнуть на верность так называемой "ЛНР"», — отметили в ГБР.

Кроме того, о подозрении в совершении госизмены работники ГБР сообщили главе одного из районных судов в Харьковской области.

«Следователи установили, что после оккупации одного из населенных пунктов Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку судебного учреждения к сотрудничеству с врагом. Она активно призывала своих подчиненных изменить Украине и уже вместе вершить так называемое "судопроизводство" в составе оккупационных властей. Также подозреваемая искала поддержку среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором», — сообщили в ведомстве.

Председателей судов уведомили о подозрении в государственной измене (ч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос о задержании.