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После массовых похорон мобилизованных «Л-ДНР» протестуют женщины — правозащитница

18 мая 2022, 10:46

После массовых похорон мобилизованных «Л-ДНР» протестуют женщины — правозащитница

В неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей протестуют женщины, родственников которых мобилизовали в ряды незаконных вооруженных формирований. Об этом заявила директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.

«Протесты начались еще три недели назад, в связи с тем, что в конце апреля в ОРДЛО начали массово отдавать тела ранее мобилизованных так называемых "резервистов". А, по сути, это рабочие предприятий ОРДЛО, которых принудительно мобилизовали и отправили в "первой линии", чтобы использовать их, как наживу для определения огневых точек ВСУ», — отметила Ястребова.

По ее словам, отдали не всех, многие из мобилизованных числятся как пропавшие без вести.

«Их женам раз в неделю звонят из местного "военкомата" и сообщают, что их мужья и сыновья живы. После массовых похорон женщины поняли, что их попросту обманывали, так как тела были доставлены в ужасном состоянии. Сейчас те женщины, которые не могут связаться с мужьями, объединяются и массово выходят на протесты, чтобы им сообщили, где их мужья и сыновья», — рассказала правозащитница.

«Новости Донбасса» сообщали о случаях протеста жен мобилизованных в подконтрольных «ЛНР» Луганске и Ровеньках.

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