В Донецке под обстрелом Куйбышевский район города. Есть раненые и разрушения

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

Куйбышевский район неподконтрольного Украине Донецка подвергся обстрелу сегодня утром.



Как сообщил «мэр» города от группировки «ДНР» Алексей Кулемзин, в результате обстрела поселка «Октябрьский рудник» зафиксировано прямое попадание в жилой дом по проспекту Кремлевскому, 41: поврежден козырек крыльца, фасад, стены и остекление окон.



Также пострадало остекление городской клинической больницы по проспекту Кремлевскому, 12.



Обновлено. «Штаб территоориальной обороны ДНР» заявил о двух раненых в результате обстрела. Так, по проспекту Кремлевский ранена мирная жительница, ей оказана медицинская помощь.



Кроме того, ранение получил мирный житель 1961 года рождения, находившийся в автогаражном кооперативе «Космос» по улице Маршала Жукова. Пострадавший доставлен в Городскую больницу № 21.



Обстрел района продолжается. Жителям рекомендуют не покидать укрытия.

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

В «ДНР» обвинили в обстреле украинскую армию. В украинском штабе ООС произошедшее не комментировали.



В целом украинская сторона отрицает, что наносит удары по жилым кварталам неподконтрольной части Донбасса.