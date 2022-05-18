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В Донецке под обстрелом Куйбышевский район города. Есть раненые и разрушения

Обновлено
18 мая 2022, 10:37

В Донецке под обстрелом Куйбышевский район города. Есть раненые и разрушения

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

Куйбышевский район неподконтрольного Украине Донецка подвергся обстрелу сегодня утром. 

Как сообщил «мэр» города от группировки «ДНР» Алексей Кулемзин, в результате обстрела поселка «Октябрьский рудник» зафиксировано прямое попадание в жилой дом по проспекту Кремлевскому, 41: поврежден козырек крыльца, фасад, стены и остекление окон.

Также пострадало остекление городской клинической больницы по проспекту Кремлевскому, 12.

Обновлено. «Штаб территоориальной обороны ДНР» заявил о двух раненых в результате обстрела. Так, по проспекту Кремлевский ранена мирная жительница, ей оказана медицинская помощь.

Кроме того, ранение получил мирный житель 1961 года рождения, находившийся в автогаражном кооперативе «Космос» по улице Маршала Жукова. Пострадавший доставлен в Городскую больницу № 21.

Обстрел района продолжается. Жителям рекомендуют не покидать укрытия.

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

В «ДНР» обвинили в обстреле украинскую армию. В украинском штабе ООС произошедшее не комментировали.

В целом украинская сторона отрицает, что наносит удары по жилым кварталам неподконтрольной части Донбасса.

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