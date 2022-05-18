В Авдеевке российские войска обстрелом уничтожили школу

Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение — Авдеевскую школу №1. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, сегодня ночью российская армия обстреляла школу запрещенными фосфорными боеприпасами. Здание сгорело дотла.



«Обошлось без пострадавших: в здании находились только дежурные, им удалось спастись. До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей», — сообщил Кириленко.



Глава области подчеркнул, что в школе не было военнослужащих и военной техники, а обстрел был произведен с целью уничтожения гражданской инфраструктуры.



«Всего с 24 февраля россияне в Донецкой области повредили и разрушили 416 учебных заведений, в том числе 181 детсад, 191 школу, 23 заведения профессионально-технического образования и 21 вуз», — перечислил Кириленко.