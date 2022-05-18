В оккупированном Донецке появились украинские флаги на улице

Во временно оккупированном Донецке на улице появились нарисованные краской украинские флаги. Об этом сообщает пресс-служба Территориальной обороны Вооруженных сил Украины.



«Национальное сопротивление в действии», — подчеркнули в пресс-службе.

Фото, как пишут пользователи соцсетей, сделано в районе улицы Щетинина.



Как сообщает Крымская правозащитная группа, во временно оккупированном Крыму в ночь на 16 мая облили желтой и голубой краской вход в здание «администрации» Евпатории. Оккупационные «власти» обвинили в этом парня, местного жителя — его задержали.