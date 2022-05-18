Пушилин заявил, что «Азовсталь» снесут

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Мариуполе.



По его словам, на месте «Азовстали» предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято.



Пушилин добавил, что другое металлургическое предприятие Мариуполя — завод имени Ильича — будет восстановлен.



В городе разрушено примерно 60% домов, добавил он. При этом, по словам Пушилина, «с коммуникациями все не так плохо, ожидали худшего».



Он утверждает, что Мариуполь будут восстанавливать в качестве курортного города и якобы в этом поможет Россия.



Также Пушилин заявил, что военных с «Азовстали» будут «судить».