В Мелитополе прогремел взрыв, трасса на Запорожье закрыта

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв, после чего в городе началась перестрелка, пишет «РИА Мелитополь».



Сообщается, что взрыв слышали в центре и во всех района города.



По словам местных жителей, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали. В соцсетях горожане пишут, что взорвали железную дорогу, но это пока не подтверждено.



«Известно что возле "Зеленой поликлиники", рядом с которой размещена комендатура оккупантов, взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта. За час до происходящей суматохи здание комендатуры было оцеплено. Якобы там ждали какого-то высокопоставленного гостя», — пишет издание.



Кроме того, трасса на Запорожье закрыта, все, кто пытался выехать сегодня в сторону Васильевки, были вынуждены вернуться домой.

Ранее Запорожская областная военная администрация сообщила, что участники партизанского движения убили в оккупированном Мелитополе нескольких российских офицеров высокого ранга.