Оккупанты разрушили синагогу в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты разрушили синагогу и центр еврейской общины. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.



«Российские "освободители" уничтожают все на своем пути и по количеству военных преступлений уже переплюнули нацистов. Как и немцы во время Второй мировой войны, они также разрушают постройки еврейской общины», — подчеркивают в горсовете.



Как сообщается, российская армия разрушила здание «старой синагоги» и помещение центра еврейской общины.



Разрушения построек еврейской общины в Мариуполе. Фото из соцсетей