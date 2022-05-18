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Россия снимает ограничения на пересечение границы с Донецком и Луганском

18 мая 2022, 14:16

Россия снимает ограничения на пересечение границы с Донецком и Луганском

Россия снимает коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с подконтрольными группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориями Донбасса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, но также определяло и список исключений.

По новым правилам, ограничения теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию, а также в так называемые «ДНР» и "ЛНР.

Российские сухопутные границы были закрыты с конца марта 2020 года из-за коронавируса. Тогда ограничения не коснулись жителей Донбасса, имеющих российский паспорт.

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